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رقم الخبر: 192829 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
صندوق النقد يعلن نمو عائدات إيران النفطية نحو 46%

صندوق النقد يعلن نمو عائدات إيران النفطية نحو 46%

أعلن صندوق النقد الدولي، نمو نسبة عائدات قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي الايراني نحو 46 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2017.

وأوضحت أحدث التقارير لصندوق النقد، أن ايران حققت نمواً بلغ 2ر52 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 20 آذار/ مارس 2017، مسجلاً قطاعها النفطي أعلى نسبة نمو من الناتج المحلي، من بين 13 دولة مصدرة للنفط في غرب آسيا وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وكان نمو قطاع النفط الايراني قد بلغ نسبة 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية 19 مارس/ آذار 2016، ليرتفع 7ر45 إلى 2ر52 بالمئة في السنة المنتهية 20 مارس/ آذار 2017.

 
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