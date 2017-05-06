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رقم الخبر: 192828 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: دوليات  
موسكو: مراقبة أمريكا للموانئ الروسية يعتبر إعلان حرب

موسكو: مراقبة أمريكا للموانئ الروسية يعتبر إعلان حرب

اعتبر رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، يوم الجمعة 5 مايو/ أيار، أن تنفيذ مشروع قانون بشأن مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية للموانئ الروسية في الشرق الأقصى يتضمن سيناريو القوة وهو بمثابة إعلان حرب.

أتمنى ألاّ يتم تنفيذ مشروع القانون هذا أبدا، لأن تنفيذه يتضمن سيناريو القوة مع التفتيش الإجباري من قبل العسكريين الأمريكيين لجميع السفن، وهذا السيناريو لا يمكن تقبله لأنه يعني إعلان حرب.

في سياق متصل، دخلت مجموعة قطع بحرية روسية ميناء بوسان الذي يعد أكبر ميناء في كوريا الجنوبية، في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، ووصلت مجموعة القطع البحرية الروسية التي يقودها طراد "فارياغ" إلى ميناء بوسان في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، واستقبلها أفراد القوات البحرية الكورية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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