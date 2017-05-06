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رقم الخبر: 192827 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: محليات  
بدء المناظرة الثانية بين المترشحين لانتخابات الرئاسية الايرانية

بدء المناظرة الثانية بين المترشحين لانتخابات الرئاسية الايرانية

بدات عصر اليوم الجمعة المناظرة الثانية للمترشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية وتدور حول الموضوعات السياسية والثقافية.

ويتنافس في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين هم مصطفي مير سليم ومصطفي هاشمي طبا وابراهيم رئيسي وحسن روحاني ومحمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري.

وكانت المناظرة الاولى قد جرت الجمعة الماضية وكان محورها القضايا الاجتماعية.

يذكر ان المناظرة الثالثة ستجري يوم 12 ايار/مايو وتدور حول الموضوعات الاقتصادية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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