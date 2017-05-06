اختتمت الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية نهاية يوم الجمعة، في ظل أجواء مشحونة مع تقديم إيمانويل ماكرون شكوى بعد إشاعات عن امتلاكه حسابا مصرفيا خارجيا، واستقبال صاخب لكلا المرشحين.

وشاركت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أمس الخميس في تجمع انتخابي بقرية شمالية صغيرة، حيث عبّأت مؤيديها بالقول: إن فرنسا لا يمكنها الانتظار أكثر؛ فرنسا لا يمكنها أن تسمح بالانتظار خمسة أعوام أخرى لترفع رأسها.

وتعرضت لوبان -التي تصف نفسها بأنها "مرشحة الشعب"- للرشق بالبيض من قبل متظاهرين غاضبين لدى وصولها شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب البلاد)، هاتفين "فليخرج الفاشيون".

ومع مواصلته تصدر استطلاعات الرأي عشية انتهاء الحملة الانتخابية، تعهد مرشح الوسط إيمانويل ماكرون "بالحفاظ على وعد التجديد حتى النهاية"، خلال تجمع في ألبي (جنوب غرب فرنسا) أمام نحو أربعة آلاف مؤيد، حيث أكد لهم أنه سمع "الغضب الموجود لدى الشعب".

وتعرض ماكرون لصيحات استهجان من مجموعة من النقابيين بسبب قانون مثير للجدل يحرر عقود العمل، كان رفض إلغاءه في حال فوزه.

وقدم ماكرون شكوى ضد مجهول بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، إثر تلميحات أطلقتها منافسته خلال مناظرتهما مساء الأربعاء عن إمكانية امتلاكه "حسابا خارجيا في جزر الباهاماس"، وفتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقا أوليا على الفور.

وبلغت المناظرة التلفزيونية التي تابعها 16.5 مليون فرنسي مستوى غير مسبوق من التوتر، فقد اتهمت لوبان ماكرون بأنه يؤيد "العولمة المتوحشة"، أما ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي فاتهمها "بالكراهية" و"التزوير" و"الأكاذيب".

وأفاد استطلاع للرأي أجري بعد المناظرة أن ثلثي المشاهدين وجدوا أن ماكرون هو الأكثر إقناعا، في حين نالت زعيمة اليمين المتطرف تأييد الثلث الآخر.

وتظهر استطلاعات رأي أن ماكرون متقدم بفارق يصل إلى عشرين نقطة مئوية عن لوبان، ويرى القائمون عليها أنه يتجه بثبات للفوز في انتخابات الأحد المقبل بعد أداء وصف بأنه متماسك في المناظرة.

الى ذلك كشف استطلاع عن أن ربع الناخبين الفرنسيين لن يشاركوا في التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم الأحد، بسبب عدم دعمهم لأي من المرشحين اللذين فازا في الدورة الأولى.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز (Odoxa) لاستطلاعات الرأي، أن ربع الفرنسيين لا يتعاطفون لا مع زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، ولا مع المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، اللذين يتنافسان على منصب الرئاسة في جولة الإعادة يوم الأحد.

ولاحظ الاستطلاع أن غالبية الذين ينوون الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم ينتمون في الأساس لمعسكر اليسار الفرنسي الذي مني مرشحوه بالهزيمة في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من تحقيق جان لوك ميلانشون، مرشح أقصى اليسار نسبة أصوات تعادل اصوات مرشح اليمين الوسط، فرانسوا فيون.

ومع أن الأصوات التي صبّت لصالح مرشح أقصى اليسار تقاربت مع النسب المئوية التي حصل عليها فيون وخرجا من السباق الرئاسي معا، غير أن اليميني فيون على عكس الاشتراكي ميلانشون سارع لإعلان موقفه الداعم لمرشح الوسط ماكرون فور إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى التي تحدد على ضوء نتائجها بحسب قانون الانتخابات الفرنسي إجراء جولة ثانية لان أيا من المرشحين لم يحصل على 50% أو أكثر من أصوات الناخبين.

والنسبة المتوقعة للامتناع عن التصويت ستكون ثاني أسوأ نسبة من نوعها في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد منذ عام 1965 مما يسلط الضوء على خيبة أمل الكثير من الناخبين لانحسار الاختيار بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.

ووفقا لمركز Odoxa، فإنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات واحدة من أدنى النسب في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وأجرى المركز استطلاع الرأي المذكور على الانترنت يوم الخميس وشمل 998 مواطنا ممن يملكون حق التصويت.

وبحسب وزارة الداخلية اقتربت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات من 78 بالمئة.