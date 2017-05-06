اعتبر المتحدث باسم الحكومة رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، تحطيم جدار الحظر الظالم الذي كان مفروضاً على الجمهورية الاسلامية، بأنه من مفاخر الحكومة.

في كلمة له أمام الحشود الجماهيرية في مدينة رشت يوم الخميس، قال نوبخت: ان فتح عقدة الحصار الاقتصادي الكبيرة وتحطيم جدار الحظر ضد ايران الاسلامية، يعدان من المفاخر الكبرى لحكومة التدبر والأمل. وأضاف: ان إكمال خط سكك الحديد طهران - همدان، وطهران - رشت والكثير من المشاريع الإنمائية المهمة يعد من أنشطة الحكومة في مسار تحقيق التنمية في البلاد. واعتبر الانتصار في المفاوضات النووية خطوة كبرى وناجحة للدبلوماسية الايرانية في العالم. وأضاف: ان حكومة التدبر والأمل وفي ظل الدعم الحازم من قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الأبي وكذلك امتلاك الفريق الدبلوماسي للحكومة فن التفاوض، قد تمكنت من تحطيم حلقة الحظر الاقتصادي القاسية التي كانت تحيط بايران. وتابع: انه اليوم وبهمم مسؤولي الحكومة الحادية عشرة وبعد العبور من مرحلة الحظر الصعبة، يمكننا تصدير النفط بأي كمية كانت. كما نوه الى إبرام عقود لشراء طائرات نقل الركاب بعد الاتفاق النووي مما يعد انتصاراً لإيران، في حين ان المواطنين كانوا مضطرين من قبل للسفر بطائرات متهالكة بسبب الحظر الظالم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة بأن عائدات البلاد النفطية بلغت 157 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وقال: لا يمكن القول بأن الوضع الحالي للبلاد هو الوضع المنشود وينبغي القول بإنصاف بأن هنالك مسافة تفصلنا عنه. وأضاف: ان النفط والأوراق المالية والضرائب تعد المصادر الأساسية لعوائد الحكومة وان الضرائب تقع أيضاً تحت تأثير النفط، ومع تحرك عجلة اقتصاد البلاد تضاف الضرائب أيضاً الى ميزانية البلاد.

وأشار نوبخت الى انخفاض عوائد البلاد النفطية، وقال: ان عوائد البلاد النفطية انخفضت من 251 مليار دولار (خلال الأعوام الأربعة للحكومة السابقة) إلى 157 مليار دولار (خلال فترة الحكومة الحالية)، ورغم جميع النقائص والعقبات التي كانت موجودة في الماضي مازالت التوقعات عالية من الحكومة، إلا أن الحكومة اعتبرت نفسها أيضاً مكلفة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بالقيام بمسؤولياتها.