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رقم الخبر: 192777 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 12:29 الاقسام: رياضة  
سقوط متسابقين من فريق باردياني للدراجات باختبار للمنشطات

سقوط متسابقين من فريق باردياني للدراجات باختبار للمنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الخميس، إن المتسابقين الإيطاليين نيكولا روفوني، وستيفانو بيراتسي، سقطا في اختبار للمنشطات خارج إطار المنافسات الشهر الماضي، بعد ثبوت تعاطيهما لهرمون نمو.

يملك بيراتسي 30 عامًا الذي تصدر ترتيب المراحل الجبلية في سباق إيطاليا 2013، وروفوني 26 عامًا الحق في طلب تحليل العينة الثانية لكليهما.

وسيتم إيقاف فريق باردياني سي.اس.اف لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 45 يومًا بما يتوافق مع قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات.

وأعلن الفريق في بيان أنه "ينوي تطبيق الإيقاف (المؤقت) للمتسابقين الإثنين، على الفور، وهو ما ينطبق على التشكيلة الحالية (للفريق) في سباق إيطاليا"، ويشمل كافة الأنشطة الخاصة بمنافسات الدراجات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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