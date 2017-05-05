سئمت إذاعة "راك 1" الكتالونية من نجاحات نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أوكادياريو" الإسبانية.

ووفقًا للصحيفة، فقد أعلنت الإذاعة الكتالونية أنها لن تقوم ببث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إيابًا، على ملعب فيسينتي كالديرون، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وقالت الإذاعة: "في 10 مايو المقبل لن نقوم ببث مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، نحب أن نعاني لكن كل شيء له حدود، نحن لسنا أغبياء".

وأوضحت الإذاعة المناهضة لريال مدريد أنها سترسل مراسلها لملعب الكالديرون، للقيام بالتغطية في حال استطاع أتلتيكو مدريد تحقيق المعجزة، والفوز والتأهل لنهائي كارديف.

وأضافت الإذاعة الكتالونية: "سوف نكون حاضرين في الكالديرون، وإذا تقدم أتلتيكو مدريد 2-0 سنعاود البث مرة أخرى على الهواء مباشرةً".

وتقول "أوكادياريو" إن هذه الإذاعة مشهورة بعداوتها لريال مدريد، وقد أظهرت هذا في العديد من المنافسات، مثل مباراة فولفسبورج في دوري الأبطال، الموسم الماضي، وفي نهائي ميلانو سخرت من سرجيو راموس وقالت إنه سيضيع ركلة الجزاء، كما أن العاملين بالإذاعة كانوا غاضبين جدًا أثناء التعليق على مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا.