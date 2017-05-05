أعلن مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ان الفيفا عقد امس الاول الخميس جلسة استماع للنظر في الطعن الذي تقدم به ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ضد ايقافه لأربع مباريات رسمية دولية.

ولم يتوجه ميسي لمقر الفيفا في زوريخ لحضور جلسة الاستماع الا ان وسائل اعلام اسبانية قالت انه سيتقدم بدفاعه عبر اتصال من خلال الفيديو، ولا يتوقع ان تصدر لجنة الطعون بالفيفا اي قرار على الفور.

وتم ايقاف ميسي بسبب توجيهه لاهانات للحكم المساعد في المباراة التي فازت بها الارجنتين 1-صفر على تشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية في مارس اذار الماضي.

ولم يتم ذكر واقعة سب ميسي للحكم المساعد البرازيلي ايمرسون اوجوستو دو كارفاليو في تقرير الحكم.

وقال كارفاليو في ذلك الوقت إنه لم يفهم ما قاله ميسي موضحا "أدركت أنه وجه لي سبابا بعد قراءة الصحف."

وغاب ميسي بالفعل عن مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم عندما خسرت الارجنتين 2-صفر امام المضيفة بوليفيا كما سيغيب ايضا عن مباراة خارج ملعب الارجنتين امام اوروجواي اضافة لمباراتين على ارض منتخب بلاده امام فنزويلا وبيرو.

وسيكون بوسع ميسي العودة للعب عندما تحل الأرجنتين ضيفة على الإكوادور في العاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وشكل غياب ميسي ضربة قوية لبطلة العالم مرتين التي تعاني في مشوار تصفيات امريكا الجنوبية.

وخسرت الارجنتين على ارضها امام الاكوادور وباراجواي اضافة للخسارة 3-صفر امام غريمتها البرازيل.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات المؤلفة من عشر فرق ولديها 22 نقطة من 14 مباراة لكنها تتفوق بنقطتين فقط على الاكوادور واربع نقاط على بيرو.