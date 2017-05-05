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رقم الخبر: 192774 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 12:28 الاقسام: رياضة  
صدمة مزدوجة لسان جيرمان في الرمق الأخير من الدوري

صدمة مزدوجة لسان جيرمان في الرمق الأخير من الدوري

تلقى فريق باريس سان جيرمان ومديره الفني أوناي إيمري صدمة جديدة قبل الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتمثلت الصدمة في قرار لجنة الانضباط بإيقاف كل من الجناح الأرجنتيني، آنخيل دي ماريا، ولاعب خط الوسط الإيطالي تياجو موتا لمدة مباراتين بعد طردهما في المباراة الأخيرة أمام نيس، التي انتهت بخسارة العملاق الباريسي 1-3 مساء الأحد الماضي.

وأشارت لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة، إلى أن دي ماريا وموتا يمكنهما المشاركة في المباراة الأخيرة لباريس سان جيرمان في الدوري، وكذلك مواجهة آنجيه يوم 27 مايو/آيار الجاري، في نهائي كأس فرنسا.

ويعد إيقاف دي ماريا وموتا ضربةً موجعة لباريس سان جيرمان، الذي يقاتل للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي، حيث يحل ثانيًا برصيد 80 نقطة، وخلفه نيس 77 نقطة، بينما يتصدر موناكو جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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