  • الجمعة ٨ شعبان ١٤٣٨
  • الجمعة , مايو 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192773 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 12:28 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد يتخطى سيلتا فيجو ويضع قدما في النهائي

مانشستر يونايتد يتخطى سيلتا فيجو ويضع قدما في النهائي

قطع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما عاد بانتصار صعب من معقل مضيفه سيلتا فيجو الإسباني "بالايدوس" بهدف نظيف مساء الخميس في ذهاب نصف النهائي.

يدين "الشياطين الحمر" بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الشاب ماركوس راشفورد صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تضع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو قدما في الدور النهائي الذي تحتضنه العاصمة السويدية ستوكهولم في 24  مايو/أيار الجاري، وذلك قبل مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعبهم "أولد ترافورد".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0711 sec