قطع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما عاد بانتصار صعب من معقل مضيفه سيلتا فيجو الإسباني "بالايدوس" بهدف نظيف مساء الخميس في ذهاب نصف النهائي.

يدين "الشياطين الحمر" بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الشاب ماركوس راشفورد صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تضع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو قدما في الدور النهائي الذي تحتضنه العاصمة السويدية ستوكهولم في 24 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعبهم "أولد ترافورد".