خسر برسبوليس المتوج ببطولة الدوري الايراني الممتاز مباراته الخميس امام مضيفه سياه جامكان 1-0 في اطار المرحلة الـ 30 والاخيرة من الدوري.

وفي هذه المباراة التي جرت بمدينة مشهد سجل روح الله سيفي هدف الفوز الغالي جدا الذي منح فريقه فرصة البقاء في الدوري الممتاز.

ولعب برسبوليس بعدد من لاعبيه الاحتياطيين نظرا لعدم تاثير النتيجة على موقعه حيث

كان قد توج ببطولة الدوري الايراني الممتاز قبل 3 جولات من نهايته.

وانهى برسبوليس الدوري برصيد 66 نقطة متقدما على اقرب منافسيه استقلال طهران بتسع نقاط.

وبالمقابل كانت المباراة مهمة جدا بالنسبة لسياه جامكان الذي كانت اماله معلقة بين البقاء في الدوري الممتاز او الهبوط الى الدرجة الاولى، وكان عليه الفوز بانتظار نتيجة منافسه على فرصة البقاء صبا قم.

وبفوز سياه جامكان ارتفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الـ 14 فيما خسر صبا قم على ارضه امام استقلال خوزستان 2-1 ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ويهبط على اثرها الى دوري الدرجة الاولى بمعية ماشين سازي تبريز الذي كان قد هبط من قبل برصيده البالغ 16 نقطة.

وفي مباراتين مهمتين اخرتين جرتا في طهران وتبريز، في الاولى تمكن استقلال طهران من الفوز على سباهان اصفهان 2-1 في ستاد "ازادي" بطهران رافعا رصيده الى 57 نقطة محتلا بها مركز الوصافة، وفي الاخرى فاز تراكتور سازي في تبريز على نفط طهران 1-0 الا ان ذلك لم ينفعه في شيء وبقي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

سايبا 1 – ماشين سازي تبريز 0

فولاد خوزستان 1- بيكان 2

ذوب اهن 2- بديدة 0

كسترش فولاد تبريز 1 – صنعت نفط ابادان 0

وحل فريق ذوب اهن في المركز الرابع برصيد 46 نقطة فيما جاء سباهان الحائز على بطولة الدوري عدة مرات في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، في حين حل بطل الدوري للعام الماضي استقلال خوزستان في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

واحرز مهاجم برسبوليس الدولي مهدي طارمي لقب هداف الدوري برصيد 18 هدفا وكان قد حقق اللقب في العام الماضي ايضا برصيد 16 هدفا.