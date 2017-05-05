تغلبت ايران على ماليزيا يوم الخميس في ثاني انتصار لها ببطولة آسيا للكرة الطائرة تحت 23 عاما المقامة في مدينة أردبيل شمال غرب ايران.

وأنهت ايران المباراة بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، وبنتيجة 23-25 و25-20و25-19 و25-21.

وكانت ايران قد هزمت باكستان في مستهل البطولة وستواجه الصين في المباراة الثالثة.

يذكر أن بطولة آسيا للكرة الطائرة دون 23 عاما انطلقت في اردبيل الاثنين الماضي، بمشاركة 11 منتخبا، وسيتأهل عبرها صاحبا المركزين الاول والثاني الى بطولة العالم في مصر.