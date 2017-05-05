بفوزها على سويسرا في مباراة دور الثمانية بكأس العالم في باهاما تتأهل ايران لاول الى دور الاربعة.

حقق المنتخب الايراني فوزاً غالياً ومهماً على سويسرا - وصيفة اوروبا بهذه اللعبة – بنتيجة 4 – 3، حيث تقدمت ايران بهدفين للاشئ، وتعادلت سويسرا وتقدمت، ولكن في الدقيقة الاخيرة سجل المنتخب الايراني هدف التعادل، وفي الوقت الاضافي أحرز المنتخب الايراني هدفاً رابعاً لينهي المباراة لصالحه ويعلن وصول ايران الى المربع الذهبي في كأس العالم لاول مرة في تاريخ هذه اللعبة.

من جهة أخرى حافظ منتخب ايران على المركز الخامس بتصنيف شهر ابريل/نيسان 2017 الصادر عن لجنة كرة القدم الشاطئية بالفيفا.

وحصل منتخب ايران على 2199 نقطة في التصنيف بفارق 4 نقاط عن ايطاليا.

وتصدرت التصنيف البرتغال تلتها روسيا والبرازيل على التوالي، وجاءت تاهيتي وسويسرا واليابان والباراغواي واسبانيا في المراكز من السادس الى العاشر.