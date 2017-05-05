  • الجمعة ٨ شعبان ١٤٣٨
  • الجمعة , مايو 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192768 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 10:35 الاقسام: رياضة  
FIBA يوافق على مشاركة اللاعبات الايرانيات بالحجاب الاسلامي

FIBA يوافق على مشاركة اللاعبات الايرانيات بالحجاب الاسلامي

وافق الاتحاد العالمي لكرة السلة (FIBA) على مقترح وزارة الشباب والرياضة الايرانية، والذي يسمح بمقتضاه للاعبات الايرانيات بارتداء الحجاب الاسلامي في الاستحقاقات العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد الايراني لكرة السلة محمود مشحون على هامش اجتماع الاتحاد الدولي "فيبا" في هونغ كونغ، بان اللاعبات الايرانيات صار بامكانهن ارتداء الحجاب الاسلامي بالاستحقاقات العالمية بدءا من اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0674 sec