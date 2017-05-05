وافق الاتحاد العالمي لكرة السلة (FIBA) على مقترح وزارة الشباب والرياضة الايرانية، والذي يسمح بمقتضاه للاعبات الايرانيات بارتداء الحجاب الاسلامي في الاستحقاقات العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد الايراني لكرة السلة محمود مشحون على هامش اجتماع الاتحاد الدولي "فيبا" في هونغ كونغ، بان اللاعبات الايرانيات صار بامكانهن ارتداء الحجاب الاسلامي بالاستحقاقات العالمية بدءا من اكتوبر/تشرين الاول المقبل.