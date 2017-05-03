اكد المدير العام للشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الايرانية مهدي آقاجعفري ووزير خارجية السنغال مانكور اينجاي، خلال اللقاء الذي جرى بينهما في داكار الثلاثاء على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة اقاجعفري للسنغال في اطار جولته الحالية التي يقوم بها على عدد من الدول في غرب افريقيا.

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا السفير الايراني حسن قشقاوي، تم البحث وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الطاقة والمصارف والتجارة والصحة والزراعة والتعليم وكذلك تسهيل منح تاشيرات الدخول التجارية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز التعاون في اطار المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي.

وبعد هذا اللقاء التقى مدير عام الشؤون الافريقية في الخارجية الايرانية مهدي آقاجعفري، مديرة شؤون اسيا والمحيط الهادئ والشرق الاوسط في وزارة خارجية السنغال السيدة رحمة الله فاي، وبحث معها حول التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وحضر هذا اللقاء مدراء دوائر الاقتصاد الدولي والشؤون القانونية والقنصلية في الخارجية السنغالية.