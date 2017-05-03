عقد في طهران الأربعاء اجتماع دوري لرابطة الصداقة الايرانية الكويتية بحضور الاعضاء حيث ناقش المشاركون المواضيع المدرجة على جدول الاعمال بهدف تفعيل الانشطه الاقتصاىية والثقافية والعلمية والاعلامية بين البلدين.

وقد ثمن المجتمعون دعم وتأييد المسؤولين الايرانيين والكويتيين وجهود نظرائهم في رابطة الصداقة الكويتية الايرانية واكدوا على التشاور والتواصل من اجل تحقيق التعاون البناء بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وفي الاطار نفسه شكلت لجان خاصة لدراسة آفاق التعاون نظرا لطاقات وقدرات الجانبين منها تبادل المعلومات الاقتصادية والتقنية والفنية بين الجهات المختصة وترغيب ذوي الاختصاص ورجال الاعمال في البلدين للتعرف عن الفرص والاستثمار في البلد الأخر.

يذكر بان رابطة الصداقة الايرانية الكويتية تتألف من النخب العلمية والثقافية والاقتصادية والاعلامية ويهتم بتطوير العلاقات المدنية بين المجتمعين التي تربطهما اواصر الصداقة والجوار التاريخي.