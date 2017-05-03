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رقم الخبر: 192764 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 21:03 الاقسام: محليات  
رضائي يحذر من مخاطر الانبهار بالغرب والتحجّر الفكري

رضائي يحذر من مخاطر الانبهار بالغرب والتحجّر الفكري

حذّر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي من مخاطر الترويج للانبهار بالغرب والتحجّر الفكري بين صفوف الجامعيين والاوساط الاجتماعية.

واعتبر رضائي، في تعليقة كتبها على صفحته في موقع اينستاغرام يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المعلم وذكرى استشهاد الاستاذ آية الله مرتضى مطهري، ان الانبهار بالغرب والتحجر كلاهما يعيق بلورة وبناء انموذج حضاري في ايران الاسلامية.

واشاد بشخصية الشهيد آية الله مرتضى مطهري وقال ان هذا المعلم الشهيد قضى كل عمره الشريف من اجل انقاذ الناس من الفقر الفكري ودفع عجلة الثورة الاسلامية الى الامام بمساعدة جيل الشباب في البلاد.

ووصف مؤلفاته وآثار هذا الشهيد الراحل بانها بلورت جوانب عميقة على صعيد اعداد جيل الشباب من اجل شموخ الثورة الاسلامية. واعتبر ان حركة هذه العجلة التي تسارعت اليوم تجسد الدور البارز لهذا الشهيد اكثر مما مضى.

ونوه الى ان المعلمين الملتزمين والثوريين يتخذون من هذا المفكر المصلح نموذجا في مكافحة الافكار الانحرافية للانبهار بالغرب والتحجر الفكري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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