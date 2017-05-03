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رقم الخبر: 192763 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 21:01 الاقسام: محليات  
السفير التركي لدى ايران: لا حلّ عسكري لأزمة سوريا

السفير التركي لدى ايران: لا حلّ عسكري لأزمة سوريا

اكد السفير التركي في ايران رضا هاكان تكين ان لا حل عسكري لازمة سوريا بل ينبغي حلها سياسيا.

وقال رضا هاكان تكين، في كلمة القاها خلال اجتماع بحث التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على العلاقات بين ايران وتركيا في مقر المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الثلاثاء، ان تركيا لا تريد تقسيم سوريا بل ينبغي الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها.

واضاف، انه رغم ان مسار استانا لا يمكنه ايجاد حلول لجميع مشاكل سوريا الا انه يكتسب الاهمية حيث ان ايران وتركيا ذات المواقف المتباينة استطاعتا الجلوس خلف طاولة واحدة واتخاذ قرارات جادة لايجاد حلول لازمة سوريا.

واشار الى المكانة التي تتبوأها ايران وتركيا في المنطقة، موضحا اننا لا ننظر الى ايران كمنافس بل نعدها شريكا واذا كانت هناك ثمة تنافس فانه يمكن ان يكون بناءا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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