اشاد رئيس بيلاروسيا الكساندر لوكاشنكو بعلاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ووصفها بالشريك الجيد لبلاده في الشرق الاوسط.

وخلال تسلمه اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد لدى مينسك مصطفى اويسي، الاربعاء، اعرب لوكاشينكو عن امله بتنمية العلاقات التجارية بين البلدين اكثر مما مضى. ولفت الرئيس البيلاروسي الى سياسات بلاده الرامية لدخول بلدان العالم لسوق الاتحاد الاوراسي.

يشار الى ان الرئيس البيلاروسي يعتزم زيارة طهران خلال العام الجاري للتباحث حول تمتين الاواصر الاقتصادية والتجارية بين البلدين.