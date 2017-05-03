قال رئيس مؤسسة تعبئة المستضعفين العميد غلام‌ حسين غيب برور انه كلما كان حضور الشعب واسعا في الساحة وصمد على مبادئ الثورة وقيمها فان النتيجة ستتمثل بتحقيق النصر للبلاد.

واضاف غيب برور، في كلمة ألقاها امام ملتقى "الشباب الثوريون" في طهران الثلاثاء، انه كلما اتبع الشعب نهج القائد الرباني وتحلى بالبصيرة في حركته فان القائد والشعب سيحققان الانتصار.

وتابع: ان الذين كانوا يرون مواقفهم تتعارض مع الثورة الاسلامية والامام الخميني (رض) فانهم لم يستطيعوا تحقيق الثبات والبقاء.

واردف، ان الثورة الاسلامية حققت الانتصار بفضل مواكبة الشعب للامام الراحل (رض) كما استطاع تحقيق الانتصار في حرب السنوات الثماني رغم قلة الامكانيات في ذلك الوقت إلا انه بلغ غايته في النصر باعتماد مبدأ طاعة قائد الثورة والوثوق بنهجه. واعتبر ان المرحلة الثالثة حاليا تتمثل في بناء الحكومة الاسلامية والتي باتت طويلة نسبياً بسبب تعقيداتها.

واكد ان المسؤولية الاولى لكوادر التعبئة تتمثل بتمتين الاواصر بين الشعب وقيادته اذ ان السيادة الشعبية الدينية تحققت بفضل انتصار الثورة الاسلامية لذلك فان الحكومات المتعاقبة في البلاد تضطلع بمسؤولية مهمة في هذا المجال وينبغي لها ان تنفذ توجيهات قائد الثورة.

ولفت الى ان الحفاظ على الثورة الاسلامية ينبغي ان يكون عبر الاعتماد على امكانياتنا الداخلية كما ان الثقة بقائد الثورة ودور الطلبة الجامعيين يكتسب الاهمية الكبيرة في هذا المجال.