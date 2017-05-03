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رقم الخبر: 192760 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 20:52 الاقسام: محليات  
مسؤولون باكستانيون يوقعون على سجل التعازي اثر استشهاد عدد من قوات الحرس الحدودي

مسؤولون باكستانيون يوقعون على سجل التعازي اثر استشهاد عدد من قوات الحرس الحدودي

حضر عدد من المسؤولين الباكستانيين من ولاية بلوشستان، يوم الاربعاء، الى القنصلية الايرانية في كويته ووقعوا على سجل التعازي اثر استشهاد عدد من قوات الحرس الحدودي في الهجوم الارهابي على جنوب شرق ايران.

وحضر عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية من ولاية بلوشستان الى القنصلية العامة وقدموا تعازيهم بهذه المناسبة واعربوا عن تضامنهم مع ايران حكومة وشعبا سيما اسر شهداء هذا الحادث.

يذكر ان عناصر من جماعة ما يسمى بـ «جيش العدل» الارهابية شنت الاربعاء الماضي هجوما على عدد من قوات الحرس الحدودي قرب الحدود الباكستانية والذي اسفر عن إستشهاد عدد منهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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