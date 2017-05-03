اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي ضرورة الحوار المتكافئ بين الشعوب والحكومات لكونه افضل السبل للوقاية من وقوع الازمات والحروب.

وقال عراقجي في كلمة له الثلاثاء خلال ملتقى اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، ان تطهير الاراضي من المتفجرات التي خلفتها الحروب وخاصة الالغام والقنابل العنقودية يعدّ من اصعب المهام في العالم؛ لافتا الى سقوط الضحايا والاعاقات التي تنجم عن هذه المتفجرات بشكل يومي بين الاطفال والنساء والشرائح المجتمعية الاخرى كالمزارعين واصحاب المواشي.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من مبادئها الاسلامية والوطنية ترى بان افضل السبل للوقاية من الازمات ومنع التسلح وحل الخلافات بين الدول والشعوب يكمن في تعزيز ثقافة الحوار المتكافئ.

وتابع عراقجي قائلا، ان الاتفاق النووي المبرم بين ايران والسداسية الدولية يشكل نموذجا اثبت للعالم بانه يمكن من خلال الحوار والمفاوضات التوصل الى سبل فاعلة في حل الخلافات الدولية.

ولفت المسؤول الايراني الى مواقف طهران الاستراتيجية المعلنة خلال مشاركاتها في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية بشأن حظر انتاج ونقل واستخدام اسلحة الدمار الشامل.

وحذر عراقجي من مخاطر القنابل العنقودية التي لم تدرج على قائمة اسلحة الدمار الشامل رغم اثارها الدموية الكبيرة جدا بين صفوف العسكريين والمدنيين والتي تسببت على مر فترات طويلة من الزمن في سقوط الضحايا بعد انتهاء الحروب ايضا.

واعرب مساعد وزير الخارجية عن اسفه لاستخدام الحلف السعودي لهذا النوع من السلاح وبشكل كبير في اليمن وسط تجاهل بعض الدول الغربية او مساندتها لذلك.

واستطرد عراقجي قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال ادراكها لضرورة الاعتدال بين الحاجة الدفاعية ومستوى استخدام القوة كانت ولاتزال في طليعة المفاوضات الدولية لنزع السلاح وخاصة في مجال نزع الالغام؛ وبذلت جهودا لمساندة الجهات المعنية والتنسيق معها خلال المفاوضات الدولية لرعاية المبادئ الانسانية من جانب والضرورات الدفاعية من جانب اخر.