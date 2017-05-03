اقترح المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) محمد خدادي امام اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد وكالات انباء اسيا والمحيط الهادئ (اوانا) اقترح على الدول الاعضاء ان تلزم نفسها ببث خبر واحد حول السلام على الاقل يوميا.

كما اقترح خدادي في كلمة القاها الاربعاء امام الاجتماع الثاني والاربعين للجنة التنفيذية لـ(اوانا) في بيروت، ان يضع هذا الاتحاد خطة لتبادل الاخبار المتعلقة بالسلام.

ودعا وسائل الاعلام الى إعداد تقارير حول السلام بقدر ما تعده عن الحرب.

واكد ان وسائل الاعلام حرة بان تدعم ما تظن انه صحيح، لكنها عندما تتطرق الى العنف والظلم، يتيعن عليها أن تضع قيودا على طريقة اعداد تقاريرها.

واوضح ان وسائل الاعلام يجب ان تتقبل واجبا اخلاقيا تقوم بموجبه باعداد تقارير واخبار عن معاناة واوجاع الناس لا من اجل اصحاب السلطة بل من اجل القيم الانسانية.

وقال مدير عام ارنا متوجها الى مدراء وكالات الانباء الاعضاء في اوانا ان كنا مضطرين احيانا لبث خبر عن عمل عنيف، لنعمل بالتزامن معه على ذم هذا العمل.

ورأى خدادي ان تحسين العلاقات بين الناس يمثل الهدف الرئيسي لوسائل الاعلام معتبرا ان الانسان هو المتلقي والمشتري لوسائل الاعلام مضيفا ان اي توجه يساهم في تحسين حياة الانسان، فانه متسق مع الوظيفة الاولية لوسائل الاعلام.

وانتقد قيام بعض وسائل الاعلام بالدعاية للممارسات الارهابية وقال ان البشرية تستخدم التكنولوجيا الحديثة من اجل حياة اكثر سلامة وافضل من جهة وترتكب اعمال عنف مدمرة ضد الاناس الاخرين من جهة اخرى. فما هذا التضاد؟ من هو اكثر من وسائل الاعلام تاثيرا في الدعاية والاعلام للسلام والاخلاق؟

يذكر ان اتحاد وكالات انباء اسيا والمحيط الهادي (اوانا) تاسس بمبادرة من اليونسكو عام 1961 في منطقة اسيا والمحيط الهادي لايجاد التوازن في مقابل التدفق الاحادي للمعلومات. ويضم الان في عضويته 44 وكالة انباء من 35 بلدا.

وكان المدير العام ل ارنا محمد خدادي قد وصل الأربعاء الى بيروت للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لـ(اوانا) وعقد لقاءات مع مدراء ومسؤولي وسائل الاعلام.