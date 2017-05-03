توجه وزير العمل علي ربيعي الى محافظة كلستان بايعاز من رئيس الجمهورية لمتابعة حادث الانفجار الذي وقع في منجم للفحم الحجري هناك ظهر الأربعاء.

وقد علق قرابة 80 عاملا في المنجم في محافظة كلستان شمال ايران بعد وقوع انفجار بداخله ففي الساعة 12 من ظهر الأربعاء وقع الانفجار وسقط على اثره عدد من الجرحى والمصابين فيما لم يعرف مصير 80 عاملا.

وفي هذا الإطار قال حسين أحمد مدير عامل الهلال الاحمر في محافظة كلستان أن وجود الغازات في نفق بمدخل المنجم يعرقل عملية الوصول الى العالقين في المنجم واسعافهم.

وفي هذا السياق أعلن مدير عمليات منظمة الانقاذ التابعة للهلال الأحمر، عن اغاثة 15 مصاباً في هذا الحادث.