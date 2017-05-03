قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن تركيا وروسيا قادرتان على اتخاذ خطوات كفيلة بتغيير مصير منطقة الشرق الأوسط، حسب زعمه.

وقال في مستهل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي جنوبي روسيا: اليوم أمامنا فرصة جدية لبحث علاقاتنا الثنائية والمسائل الإقليمية.

وتابع: إن الدولتين تتحملان مسؤولية كبيرة فيما يخص التطورات في الشرق الأوسط، مضيفا: أنا واثق من أن الخطوات التي سنتخذها معا ستغير مصير المنطقة برمتها.

بدوره رحب بوتين بهذه الفرصة لبحث المسائل المحورية على جدول الأعمال ولا سيما الأزمة السورية مع نظيره التركي.

واعتبر أن اللقاءات المكثفة بينه وبين أردوغان تؤكد اكتساب العلاقات الثنائية طابعا خاصا وعودتها إلى سابق عهدها.

كما هنأ بوتين نظيره التركي مجددا بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا في 16 أبريل الماضي، إذ عبر خلاله أغلبية الناخبين عن تأييدهم لتعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس بقدر أوسع.

وفي هذا السياق لفت بوتين إلى أن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي في تركيا يوفر ظروفا إضافية للتطور المستدام للعلاقات الروسية التركية.