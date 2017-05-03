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رقم الخبر: 192755 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 20:30 الاقسام: محليات  
تعاون مشترك بين إيران والصين لبناء منظومة أقمار صناعية

تعاون مشترك بين إيران والصين لبناء منظومة أقمار صناعية

أعلن المشرف على قسم التقنية في منظمة الفضاء الإيرانية مجتبي سرادقي عن تعاون مشترك بين إيران وجامعة بيهانغ الصينية لبناء منظومة أقمار صناعية طلابية صغيرة باسم (ابسكو).
وفي تصريح له، الأربعاء قال سرادقي: نظراً لإقرار مشروع تصميم وبناء القمر الصناعي (ابسكو SSS) الطلابي الصغير وإنطلاق العمل عليه بشكل رسمي بإشراف وتعاون ثلاث دول هي إيران والصين وباكستان فقد تقرر توقيع عقد بناء وصناعة قطعات هذه المنظومة خلال الأيام القليلة القادمة بين منظمة الفضاء الإيرانية وجامعة بيهانغ الصينية.
وأشار إلى أن المشروع سينفذ داخل البلاد وبالتعاون مع المؤسسات الداخلية وخاصة الجامعات التي تمتلك التجارب الكافية في هذا المجال.
ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تبادل التقنية الفنية في هذا المجال بين ثماني دول هي أعضاء منظمة ابسكو وهي (إيران والصين وباكستان وتركيا ومنغوليا والبيرو، وتايلند وبنغلاديش). 
يذكر إن الهدف من المشروع هو بناء قمر صناعي صغير بوزن 30 كيلوغراماً من أجل عمليات تصوير للأرض ومراقبة الحركة الجوية والحركة الملاحية والإتصال بين الأقمار الصناعية الأخرى.
 
 
ابسكو SSSابسكو SSS
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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