اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، ان الاتفاق النووي مع ايران تضمن انجازات هامة في سياق التحقق من سلمية الانشطة النووية.

ونقلت وكالة (تاس) الاخبارية عن آمانو تأكيده في رسالة بعث بها الى المشاركين في الاجتماع الاول للجنة التحضيرية الخاصة بـ (مؤتمر مراجعة) معاهدة حظر انتشار السلاح النووي 2020، ان المفتشين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدون بان ايران نفذت تعهداتها في اطار الاتفاق.

واضاف المسؤول الاممي: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت انجازا هاما واساسيا خلال العام 2015، والذي تمثل في الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية الست مع ايران والذي سمي بـ (خطة العمل المشترك).

واضاف: لقد وُضع هذا الاتفاق بعد فترة قصيرة قيد التنفيذ خلال العام 2016؛ مما اتاح للوكالة الدولية في اطار الاتفاق رصد برامج ايران النووية والتحقق من سلميتها.

واكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان خطة العمل المشترك تعد إنجازاً هاماً وأساسياً في سياق التحقق من سلمية الانشطة النووية.

واردف بالقول: إن الوكالة ستواصل تنفيذ اتفاقية السلامة والامان في ايران وستستمر في جهودها للتوصل في مستقبل قريب الى مزيد من النتائج المرجوة في مجال البرامج النووية الايرانية.