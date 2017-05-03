تباينت التعليقات والقراءات الفلسطينية إزاء ما تضمنته (الوثيقة السياسية الجديدة) لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو أمر عكسه الكثير من المتابعين، لا سيما وأن استعراض الوثيقة من جانب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قد اشتمل على عناوين (مثيرة للجدل)؛ حسب تعبير البعض.

وفي هذا السياق، توقف أستاذ العلاقات والقانون الدوليين علاء أبو عامر عند ما قاله (مشعل)، عن أن حركته تتعامل مع اتفاق (أوسلو) للتسوية كواقع مفروض عليها، وليس خضوعاً له؛ بل لتطويعه من أجل خدمة الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو عامر في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن هذه الرؤية تتماثل تماماً مع تقوله حركة (فتح).

وأضاف: ما ساقه مشعل لا يختلف عما يقوله قادة فتح، وبالتالي السؤال المطروح الآن ما الجديد في ذلك؟.

وفي المقابل، رأى الكاتب جبريل عودة أن الوثيقة (الحمساوية) تتسم بالمرونة السياسية لجهة المتغيرات، مع حفاظها على الثوابت الوطنية.

ومن وجهة نظر (عودة): إن التغيير الرئيسي الذي سُجّل هو حصر الارتباط بين (حماس)، وجماعة (الإخوان المسلمين) في الإطار الفكري فقط، بعيداً عن أية روابط تنظيمية.

وأردف قائلاً: على الأرجح، جاءت هذه الوثيقة كخطوة استباقية مدروسة من أجل مواجهة محاولات شيطنة المقاومة في قطاع غزة، وإدراج غزة كمحطة أخرى للحرب على (الإرهاب) بالتوافق ما بين أمريكا وحلفائها الصهاينة، والعرب، وحتى المتنفذين داخل السلطة الفلسطينية.

وتابع القول،: للأسف أن هناك من يتمنى أن تقوم طائرات حلفائه بقصف القطاع؛ لكي يعود إليه على ظهر الدبابات، ولكي يقيم دولته الوهمية في إطار مشروع تصفية القضية الفلسطينية.

أما المحلل السياسي سامر عنبتاوي، فأعرب عن استغرابه تجاه من سارعوا لمهاجمة وثيقة (حماس).

وتساءل (عنبتاوي) في معرض حديثه، لماذا هذا الهجوم على وثيقة حماس؟، أليس هذا ما طولبت به؟، ألم تقترب كثيراً من الإجماع الوطني؟، ألم تُقر بأن منظمة التحرير هي الإطار الجامع للفلسطينيين؟، ألم تعد للوضع الطبيعي كمكون، للعمل الوطني بعيداً عن الأجندات الخارجية، والتدخلات الدولية؟.

واعتبر المحلل الفلسطيني أن طرح هذه الوثيقة يشكل أرضية مناسبة للاتفاق على برنامج سياسي موحد، فضلاً عن أنه يعد مدخلاً لإعادة بناء وهيكلة (منظمة التحرير).

وأضاف: هذه فرصة، على الجميع أن يقتنصها إذا ما كنا فعلاً نبحث عن استعادة الوحدة (..) ليس مطلوبا من حماس أو أي حركة فلسطينية الاعتراف بدولة الاحتلال، وحتى بوجود (إسرائيل)، وهذا ما فعلته حماس، وهي ركزت على الشراكة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الدول العربية، وحددت أن معركتها مع المشروع الصهيوني، وليس اليهود.

ورفض عنبتاوي، الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف لحركة (حماس) حول توقيت الإعلان عن وثيقتها، قائلاً: بدل أن نتحدث عن أن الهدف التشويش على زيارة رئيس السلطة الى واشنطن، لنقل أن الرئيس يستطيع الذهاب للولايات المتحدة انطلاقاً من أن هناك برنامجاً موحداً يجمع عليه الفلسطينيون للحصول على حقوقهم.