* المشاركون يبحثون وثيقة روسية بشأن إنشاء 4 أو أكثر من (مناطق التهدئة) في سوريا

بدأت، الأربعاء، الجولة الرابعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية آستانة، بمشاركة وفود الدول الراعية الثلاث ايران وروسيا وتركيا الى جانب ممثلين عن الامم المتحدة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وقد التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، على هامش هذه الجولة من المفاوضات المبعوث الأممي الخاص الى سوريا، ستيفان دي ميستورا. وتداول جابري انصاري ودي ميستورا في اللقاء، آخر المستجدات على الساحة السورية.

واشار مساعد وزير الخارجية الايرانية الى ضرورة الاسراع بتسوية الأزمة في سوريا، وأكد استمرار سياسة الجمهورية الاسلامية الراسخة واهمية العمل الجاد والمسؤول من قبل الأمم المتحدة وباقي شركاء آستانة لتحقيق هذا الهدف.

كما التقى جابري انصاري الثلاثاء مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري وذلك في اطار المشاورات الثنائية لاجتماع آستانة الدولي الرابع حول سوريا.

لما استهل الوفد الروسي إلى مفاوضات آستانة 4 أمس الاربعاء، مشاركته في المفاوضات بلقائه الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري انصاري.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

يشار إلى أن الوفد الروسي والتركي والإيراني وممثلون عن (المعارضة المسلحة) والحكومة السورية، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، وصلوا في وقت سابق إلى العاصمة الكازاخستانية.

وجرى، يوم الثلاثاء، اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم: روسيا وتركيا وإيران، على مستوى الخبراء. فيما بدأت امس المفاوضات حول التسوية السورية التي تستمر يومي 3 و4 مايو/أيار.

وافادت وكالات انباء دولية بان المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، أعلن ان مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستوارت جونس، سيمثل اميركا في الجولة الرابعة من آستانة.

ويمثل اميركا لاول مرة في مفاوضات آستانة مسؤول رفيع بهذا المستوى، كما رفعت الاردن من مستوى تمثيلها ايضا.

كما أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المشاركين في مفاوضات آستانة-4 سيبحثون وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 أو أكثر من (مناطق التهدئة) في سوريا.

وهو أول تأكيد رسمي لوجود مثل هذا الاقتراح الروسي الذي تجنبت موسكو نفسها حتى الآن الحديث عنه علنا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية أيدار بك توماتوف: نعم، يجري حاليا بحث هذه الوثيقة حول المناطق.

وتابع قائلاً: إنه إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل.

كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني أن وفد المعارضة السورية المسلحة إلى آستانة يضم 19 شخصا، بينهم ممثل عن حركة (أحرار الشام).

وفي هذا السياق، نقلت وكالة (نوفوستي) أن هناك توقعات بانضمام (أحرار الشام) للهدنة في سوريا رسميا الأسبوع المقبل بعد انفصال الجناح الأكثر تطرفا في الحركة وانضمامه لـ (جبهة النصرة).

الى ذلك اجرى الرئيسان الروسي بوتين والامريكي ترامب وتزامنا مع مفاوضات آستانة بشأن الاوضاع في سوريا مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان تنسيق العمل على التسوية في سوريا ومحاربة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: يوم الثاني من ايار جرت مكالمة هاتفية بين فلاديمير بوتين ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وجرى مناقشة حزمة كاملة من المسائل الملحة حول التعاون بين الدولتين على الصعيد الدولي.

واضاف البيان: تم التركيز على تنسيق الجهود بين روسيا والولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب في إطار الأزمة السورية،

كما اتفق الرئيسان خلال حوارهما على تنسيق الجهود بين وزيري خارجية الدولتين للبحث عن خيارات تسمح بتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، وجعله مستقرا...

وتابع البيان: الهدف هو خلق ظروف لبدء عملية تسوية حقيقية في سوريا. وذلك يعني أن وزير الخارجية الروسي والأميركي سيعملان على إطلاع الزعيمين بشكل عاجل على التقدم المحرز في هذه العملية.

وقال بيان الكرملين: إن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب دُعيا لمواصلة الاتصالات الهاتفية وتنظيم لقاء شخصي على هامش قمة (مجموعة العشرين) يومي 7-8 يوليو في هامبورغ.

من ناحيته، أعلن البيت الأبيض ان ترامب وبوتين ناقشا (تخفيف التوتر) في سوريا لتحقيق سلام مستقر كما وصف البيت الأبيض المكالمة بأنها (جيدة جدًا).