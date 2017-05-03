وصل عشرات الجنود البريطانيين إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لتعزيز القوات البريطانية المنتشرة هناك.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع البريطانية: إن 35 جنديا وصلوا لتعزيز قوة بريطانية منتشرة هناك بالفعل قوامها أكثر من 200 جندي، وسوف يرتفع هذا العدد إلى نحو 400 في الشهور القادمة.

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الثلاثاء، إن بضع عشرات من الجنود البريطانيين وصلوا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لتقديم دعم هندسي وطبي للبعثة وللمساهمة في تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضافت في بيان "ستقوم القوات بمهام في مخيمات الأمم المتحدة لتحسين ظروف الإقامة والطرق والأمن ونظام الصرف الصحي علاوة على إنشاء مرسى على نهر النيل ومهبط لطائرات الهليكوبتر".

ويشهد جنوب السودان حرباً أهلية منذ عام 2013 بعد عامين فقط من استقلاله عن السودان وذلك بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار، وفر أكثر من 3 ملايين شخص من منازلهم من بين عدد السكان البالغ 12 مليونا.