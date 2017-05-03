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رقم الخبر: 192750 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 21:24 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. ضبط سفينة محملة بالأسلحة شرق مدينة مصراتة

ليبيا.. ضبط سفينة محملة بالأسلحة شرق مدينة مصراتة

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية، ينس فلوسدورف، أن البحرية الألمانية المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة قبالة الساحل الليبي، ضبطت سفينة محملة بالأسلحة .

وأضاف فلوسدورف ،في تصريح صحفي، إن من بين العتاد الذي تم ضبطه بنادق آلية ومدافع هاون، وذخائر وأسلحة مضادة للدبابات، وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل اليدوية، حيث أوقف زورق تابع للبحرية الألمانية هذه السفينة شرق مدينة مصراتة.

وحسب بيانات قيادة العملية في روما، فإن السفينة المضبوطة كانت ترفع العلم الليبي، وتولي مهمة تفتيش السفينة، جنود مدربون تدريبًا خاصًا من ليتوانيا، كانوا على متن السفينة الألمانية «راين» التي تشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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