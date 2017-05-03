أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية، ينس فلوسدورف، أن البحرية الألمانية المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة قبالة الساحل الليبي، ضبطت سفينة محملة بالأسلحة .

وأضاف فلوسدورف ،في تصريح صحفي، إن من بين العتاد الذي تم ضبطه بنادق آلية ومدافع هاون، وذخائر وأسلحة مضادة للدبابات، وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل اليدوية، حيث أوقف زورق تابع للبحرية الألمانية هذه السفينة شرق مدينة مصراتة.

وحسب بيانات قيادة العملية في روما، فإن السفينة المضبوطة كانت ترفع العلم الليبي، وتولي مهمة تفتيش السفينة، جنود مدربون تدريبًا خاصًا من ليتوانيا، كانوا على متن السفينة الألمانية «راين» التي تشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي.