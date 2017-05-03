اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، وجود امكانيات كثيرة للتعاون الاقتصادي بين ايران واندونيسيا، داعيا الى الاستفادة من هذه الامكانيات في التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، خلال استقباله الثلاثاء رئيس لجنة الميزانية بالبرلمان الاندونيسي عزير سيام سودين: إن الفوضى التي احدثها الارهابيون حاليا عمت المنطقة، وان جميع الدول الاسلامية تعاني منها تقريبا، لذا يجب تنظيم الامور من خلال ايجاد حلول سياسية وبدون حروب واراقة الدماء.

واشار الى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية بين طهران وجاكارتا، مضيفاً: إن البلدين تربطهما علاقات صديقة وعريقة، وكل منهما يمتلك امكانيات بحيث ينبغي الاستفادة منها.

من جانبه اوضح رئيس لجنة الميزانية بالبرلمان الاندونيسي (عزير سيام سودين) في هذا اللقاء، ان اندونيسيا تنشد تعزيز العلاقات مع ايران في المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية والعلمية، وستبذل قصارى جهدها في هذا الشأن.

واشار الى تواجد مختلف الفرق الاسلامية في اندونيسيا، موضحا ان جميع هذه الفرق تعيش في وئام واخوة ويحترمون عقائد الفرق الأخرى.

واعرب عن أمله في استمرار زيارات الوفود البرلمانية للبلدين، ووجه دعوة من رئيس البرلمان الاندونيسي الى رئيس مجلس الاشورى الاسلامي علي لاريجاني للقيام بزيارة اندونيسيا.