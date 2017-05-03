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رقم الخبر: 192747 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 21:23 الاقسام: عربيات  
مصدر رسمي جزائري: "بوتفليقة" يصوت في الانتخابات الخميس

مصدر رسمي جزائري: "بوتفليقة" يصوت في الانتخابات الخميس

ذكر مصدر رسمي جزائري، أن من المنتظر أن يدلي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصوته في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الخميس

 في مركز الانتخاب بمدرسة ابتدائية محمد البشير الإبراهيمي، في الأبيار بأعالي الجزائر العاصمة، وذلك لحسم الجدل الذي دار مؤخرا حول تمكن الرئيس من الإدلاء بصوته في ظل تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر، إن الشعب الجزائري سيتوجه الخميس لصناديق الاقتراع، لاختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، وهي الانتخابات النيابية الأولى التي تعقد في البلاد منذ التعديلات الدستورية التي حجمت من صلاحيات الرئيس ومنحت مزيدا من السلطة للهيئة التشريعية.

ولم يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في أي لقاءات رسمية أو مناسبات قومية، بعد شائعات قوية حول تدهور حالته الصحية، وصلت إلى حد ترديد شائعات عن وفاته، في ظل إلغاء زيارات رئاسية مهمة للجزائر، لعدم تمكن الرئيس من لقاء ضيوفه، وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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