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|رقم الخبر: 192746
|تاريخ النشر: أيار 03, 2017
|الوقت: 21:22
|الاقسام: عربيات
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الأمن المصري يضبط خلية إرهابية في مدينة الإسماعيلية
تمكنت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، من ضبط خلية إرهابية في مدينة الإسماعلية الواقع على قناة السويس، وفق ما أفاد مصدر أمني.
ويقود الخلية أحد العائدين من ليبيا وتضم 4 أشخاص كانوا يخططون لدخول شمالي سيناء للانضمام إلى تنظيم ما يسمى " أنصار بيت المقدس" الإرهابي الذي أعلن ولائه وانتمائه إلى تنظيم "داعش ".
وأحالت السلطات عناصر الخلية إلى التحقيق.
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