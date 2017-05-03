الأمن المصري يضبط خلية إرهابية في مدينة الإسماعيلية تمكنت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، من ضبط خلية إرهابية في مدينة الإسماعلية الواقع على قناة السويس، وفق ما أفاد مصدر أمني.