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رقم الخبر: 192745 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 21:22 الاقسام: عربيات  
المحكمة الدستورية بالكويت تقضي بصحة انتخابات البرلمان

المحكمة الدستورية بالكويت تقضي بصحة انتخابات البرلمان

رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء، طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات.

ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين، بدلا من الآخر ورفضت باقي الطعون على الانتخابات.

وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية، في مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت في نوفمبر الماضي، والتي تشكل بموجبها المجلس الحالي.

وفي عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت في فبراير، من ذلك العام وفازت فيها المعارضة "بأغلبية". وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل.

 
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مصدر الخبر: الكويت/وكالات
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