على وقع الهتافات الداعمة للمقاومة والمستنكرة للصمت العربي تجمع طلاب الجامعة اللبنانية داخل حديقة كلية الآداب والعلوم الانسانية في منطقة القبة بطرابلس وأحرقوا العلم الاسرائيلي في وقفة تضامنية مع الاسرى والمعتقلين خلف قضبان سجون العدو الصهيوني مؤكدين بأن هذا العدو لا يفهم الا لغة المقاومة.

وتأتي الفعاليات الداعمة للأسرى والمستمرة منذ ثلاثة ايام في العديد من مناطق مدينة طرابلس في اطار الانشطة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

كما أطلق الطلاب في جميع الكليات التابعة للجامعة حملة إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تدعو الشعوب العربية والإسلامية للمشاركة والتفاعل مع نصرة قضية الاسرى.

وكانت جمعيات اهلية في طرابلس قد نظمت وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التل وسط مدينة طرابلس حيث نصبت خيمة كبيرة رفعت عليها الاعلام الفلسطينية وشعارات "يا قدس إنا قادمون".