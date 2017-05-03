استشهد 5 أشخاص وأصيب عدد آخر، صباح الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد الميتم في مدينة أعزاز شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أمنية سورية قولها إن السيارة انفجرت في منطقة جامع الميتم وسط المدينة، الواقعة قرب الحدود السورية — التركية في الريف الشمالي لحلب، ما أدى لوقوع خمسة شهداء والعديد من الجرحى، كحصيلة أولية، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشحًا للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المحال التجارية.

وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وتبنّى تنظيم "داعش" التكفيري تنفيذها.

ميدانياً أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 3 مسلحين لما يسمى "حركة أحرار الشام" بنيران الجيش السوري بريف حماه الشمالي، كما قالت تنسيقيات المسلّحين إن 87 شخصاً قُتلوا جراء الغارات التي شنّها طيران "التحالف الدولي" على مدينة الرقة، وإن 40 شخصاً آخرين قتلوا جراء انفجار ألغام أرضية في المدينة خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، في وقت قُتل فيه 16 مسلحاً من تنظيم "داعش" خلال الاشتباكات بين مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" ومسلحي التنظيم في الأحياء المتبقية تحت سيطرته في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، كما قُتل 10 مسلحين من "قوات سوريا الديمقراطية" إثر استهداف مسلحي تنظيم "داعش" تجمعاً لهم بصاروخ موجه قرب قرية "رويان" في ريف الرقة الشمالي.

وفي دمشق وريفها خرج حوالي 100 مسلح إضافة إلى عائلاتهم من بلدة "سبنا" شرقي بلدة "سرغايا" في ريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه منطقة "الرحيبة" في ريف دمشق الشمالي الشرقي، بينما أعلن فيلق الرحمن عبر بيان له عن مقتل أحد مسؤوليه المدعو سامر الصالح الملقب بـ"أبي نجيب" برصاص مسلحي "جيش الإسلام" في بلدة زملكا في غوطة دمشق الشرقية. وطالب "الفيلق" جميع الفعاليات في الغوطة بالوقوف في وجه مسلحي "جيش الإسلام" ليتوقف فوراً عن اعتداءاته.

كما أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل أحد مسؤولي "فيلق الرحمن" المدعو "أبو نبيل الجوبراني" خلال المعارك مع مسلّحي "جيش الاسلام" في بلدة "كفربطنا" في غوطة دمشق الشرقية.

وضمت تظاهرة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق طالب فيها المشاركون مسلّحي "فيلق الرحمن" بـ "الالتزام ببيان فصائل الجيش الحر والتعاون مع مسلحي جيش الإسلام من اجل القضاء على الفكر القاعدي في الغوطة الشرقية".

بدورها، أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل أحد مسؤولي "جيش الاسلام" المدعو رضوان العوض جراء انفجار عبوة ناسفة هي الثانية على طريق منطقة "غرز" في ريف درعا الشرقي. وكانت العبوة الأولى قد انفجرت لدى مرور سيارة تابعة لـ"فرقة فلوجة حوران - الجيش الحر" على طريق "الصوامع – منطقة غرز" واسفرت عن اصابة مسلحين اثنين.

أما في الحسكة وريفها، فقد قالت مواقع كردية إن عدد الضحايا النازحين من السوريين واللاجئين العراقيين الذين استهدفهم مسلحو "داعش" عند معبر "رجم صليبي" قد ارتفع إلى 37 شخصاً. وقد تعرض نازحون سوريون ولاجئون عراقيون فجر الاربعاء لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" بالقرب من معبر "رجم صليبي" الفاصل بين سوريا والعراق، ونُقل الضحايا من القتلى والجرحى الى مشافي مدينة الحسكة.

هذا وسقط أكثر من 6 إرهابيين قتلى من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال عمليات الجيش السوري على تحصيناتهم في قرية أم صهيريج شرق مدينة حمص بنحو 73 كم.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش /نفذت عملية تخللتها رمايات نارية دقيقة على نقاط تحصن وأوكار إرهابيي “داعش” المتحصنين في قرية أم صهيريج ما أسفر عن تدمير سيارة بيك آب مزودة برشاش ثقيل بمن فيها وقاعدة إطلاق قذائف صاروخية ومقتل طاقمها المؤلف من 6 إرهابيين”.

وأعادت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأحد الماضي الأمن والاستقرار الى قرى رجم القصر والرجم العالى ورجم درغام وسيطرت على تلال المدراجة والاعلام الغربية والتركس ومحطة اتصالات شاعر ومعمل شاعر وقارة الباك وجبل ثنيات الرز وابار النفط والغاز /103 /108 /110 /112 بريف حمص الشرقي.

من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، أن قافلة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية ولجنة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، والتي تتألف من 51 شاحنة، وبدعم من قبل روسيا، قد نجحت بإيصال المساعدات الأولية إلى الغوطة الشرقية.

وقال بورودافكين لوكالة “سبوتنيك” إن الجانب الروسي يبذل قصارى جهده لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الضرورية وباستمرار، للمدنيين السوريين من خلال الأمم المتحدة.

وأضاف أن إيصال المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية هو دليل قاطع على أن الحكومة السورية والقوات الروسية على أرض الواقع تعمل بنجاح في هذا المجال.

من جانب آخر أكد مصدر في وفد الفصائل السورية المسلحة المعارضة إلى محادثات أستانه، الأربعاء 3 مايو/أيار، أن وفدهم علق مشاركته في المحادثات بعد تقديمه مذكرة إلى الأطراف الراعية.

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إن كان صحيحا نبأ تعليقهم المشاركة: "نعم صحيح، بعد تقديمنا للمذكرة إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف".

من جانبه، وجه وفد الفصائل السورية المسلحة إلى الدول الراعية في محادثات أستانه، مذكرة أعلنت فيها التزامها باتفاق الهدنة الموقع بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، بضمانة تركية روسية، مطالبين فيها بمعالجة خروقات النظام لهذه الاتفاقية بحسب قولهم.

وطالب الوفد في مذكرته: "الانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد تاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها".

كما أكدت المذكرة على ضرورة "البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى"، مشيرا إلى ضرورة "تمكين مراقبين مستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها".

وطالب في بنده الرابع بـ"إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة مثل المحجة قي درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص وريف حمص الشمالي وبرزة والقانون ومضايا وأحياء جنوب العاصمة ودير الزور".

ودعا وفد الفصائل المسلحة السورية في مذكرته إلى "إخراج كافة الميليشيات الطائفية الإرهابية".