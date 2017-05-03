* حادث ميرجاوة الإرهابي على حدود البلدين، محور محادثات الجانبين * كبار المسؤولين الباكستانيين يؤكدان وقوفهم الى جانب ايران

الوفاق خاص/اسلام آباد - مختار حداد - أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فجر الأربعاء زيارة خاطفة استغرقت بضع ساعات إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد دبلوماسي وأمني رفيع المستوى لمتابعة ملف الحادث الإرهابي في ميرجاوة على حدود البلدين.

والتقى الوزير ظريف خلال الزيارة رئيسي الوزراء والبرلمان ووزيري الداخلية والخارجية وقائد الجيش الباكستانيين.

* ظريف يلتقي نواز ويتباحثان حول العلاقات الثنائية

وخلال لقاء الوزير ظريف والوفد المرافق له محمد نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، بحث الجانبان العلاقات بين طهران واسلام آباد، وأكدا على أهمية هذه العلاقات وتوطيدها.

كما بحث الوفد الإيراني برئاسة الدكتور ظريف الإرتقاء بمستوى أمن الحدود مع ايران وملف حادث ميرجاوة الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من كوادر حرس الحدود الإيراني.

* اللقاء بوزير الداخلية الباكستاني

والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأربعاء أيضاً، وزير الداخلية الباكستاني جودري نثار علي خان، وأجرى معه مباحثات حول الحادث الارهابي الاخير في منطقة ميرجاوة.

وأشار الوزير ظريف خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وأكد على وجوب حل المشاكل الحدودية ومكافحة الارهاب واعتقال ومعاقبة الجماعات الإرهابية خاصة منفذي الحادث الإرهابي الاليم في منطقة ميرجاوة الحدودية.

بدوره اعرب جودري نثار علي خان عن مواساته لإيران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد عناصر من حرس الحدود الإيراني وقال: إن العلاقات بين ايران وباكستان هي أعلى بمراتب من العلاقات العادية وان هناك علاقات تاريخية بين الشعبين الإيراني الباكستاني.

وقال: إن المسؤولين الباكستانيين يحملون رؤية خاصة تجاه إيران ويتفهمون مدى أهمية العلاقات بين البلدين.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني استعداد بلاده لحل المشاكل القائمة وقال: اننا على استعداد على جميع المستويات السياسية والعسكرية وحتى على مستوى اتصالات المسؤولين المحليين لحل المشاكل ولنوجه رسالة للعالم بأن ايران وباكستان ستكونان دوما جنباً الى جنب وستعملان معاً لحل المشاكل.

وخلال اللقاء اعتبر الجانبان موضوع تهريب المخدرات والعبور غير القانوني للحدود والعمليات الإرهابية قضايا تثير القلق لدى البلدين وتقرر أن تتم دراسة هذه المواضيع في اللجنة الحدودية المشتركة ويتم إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما أكد الجانبان على أهمية الاتصالات بين المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وفي تصریح خاص للوفاق قال وزير الداخلية الباكستاني جودري نثار علي خان: إن علاقات عريقة ووثيقة تربط ايران وباكستان وتشهد ويترة متصاعدة.

وقال: إن أحداً لا يمكنه أن يفرق بين البلدين وأن بلاده ستتابع الملفات المذكورة بجدية وبسرعة.

* اللقاء برئيس المجلس الوطني الباكستاني

واستقبل رئيس المجلس الوطني الباكستاني اياز صادق، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأعضاء الوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وموضوع الحادث الإرهابي الأخير في ميرجاوة.

وأكد ظريف خلال اللقاء على ضرورة حل المشكلات الحدودية بين ايران وباكستان ومحاربة الارهابيين بقوة وملاحقة التنظيمات الارهابية والقاء القبض على عناصرها ومعاقبتهم خاصة الذين قاموا بجريمة ميرجاوة.

وقال: إن علاقات البلدين في مستوى جيد واعرب عن أمله أن تشهد المزيد من التطور في ضوء رغبة القيادة في البلدين.

من جانبه، أعلن اياز صادق ردا على ما طرحه الدكتور ظريف حول القضايا الحدودية، ان بلاده مستعدة للتعاون والتنسيق لمنع تكرار هذه الأحداث المؤلمة ومكافحة الإرهاب.

وقدم اياز صادق التعازي لإيران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني، وقال: إن ايران تعتبر من أهم البلدان بالنسبة لباكستان وان بإمكان البلدين المسلمين والصديقين اقامة أفضل العلاقات والتعاون.

وقرر المسؤولون العسكريون والأمنيون في البلدين خلال هذا اللقاء التعاون لمنع هذه الأحداث ومكافحة الإرهاب.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد السياسي والأمني والعسكري المرافق له أيضاً، قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين طهران واسلام آباد والقضايا الحدودية ومكافحة الإرهاب.

وكذلك التقى الوزير ظريف والوفد المرافق مستشار الأمن القومي الباكستاني ناصر خان جنجوعا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء موضوع الحادث الإرهابي الأخير في ميرجاوة الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني.

وفي ختام زيارته الخاطفة التي انتهت عصر الأربعاء الى باكستان، أعلن الوزير ظريف أنه كانت جرت عدّة اتصالات مع المسؤولين الباكستانيين ومنها رسالة الرئيس روحاني لنواز شريف بعد حادث ميرجاوة الإرهابي وأن هذه الزيارة جاءت لمتابعة هذه الرسالة والاتصالات، مضيفاً: إن المسؤولين الباكستانيين أدانوا هذا العمل الإرهابي خلال اللقاءات، وتم التوصل إلى بعض الإجراءات العملية من جانب باكستان، وان قائد الجيش الباكستاني وعد بأنه سيكثف عدد قوات الجيش الباكستاني في الحدود مع ايران.

وأكد ظريف أيضاً على التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الباكستاني لتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة ومتابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن قائد شرطة الحدود الإيرانية عقد اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين الباكستانيين، وأكد أنه سيتم فتح خط اتصال بين القادة العسكريين بين البلدين للتواصل حول هذه الأمور، مضيفاً: طلبنا من قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني لمتابعة مصير الجندي الإيراني المخطوف في حادث ميرجاوة الإرهابي.

وأعلن أن البلدين يؤكدان على خطورة مثل هذه الحوادث وأن هذه المجموعات تعادي ايران وباكستان معاً وأن البلدين لن يسمحا للإرهابيين بالإخلال في علاقاتهما.

وجاءت زيارة ظريف والوفد المرافق الى اسلام آباد لإجراء مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن سبل توفير امن الحدود بين البلدين، وإغلاق ثغرات نفوذ التنظيمات الارهابية.

ورافق وزير الخارجية في هذه الزيارة عدد من القادة العسكريين وقادة الشرطة وكبار المسؤولين السياسيين والامنيين بمن فيهم العميد غلام رضا محرابي، مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، والعميد قاسم رضائي قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي، والعميد محمد حسين ذوالفقاري مساعد وزير الداخلية في الشؤون الأمنية والشرطة، وعلي اوسط هاشمي محافظ سيستان وبلوجستان.

* نوبخت: على باكستان ان تعمل على ضمان أمن حدودها

وفي اشارة منه الى زيارة الوزير ظريف الى اسلام آباد، قال المتحدث بإسم الحكومة محمد باقر نوبخت: إن ايران أعلنت احتجاجها على الهجوم الارهابي من الحدود الباكستانية والذي اسفر عن استشهاد عدد من حرس الحدود، وان وزير الخارجية أكد خلال زيارته الى اسلام آباد، على ضرورة ضمان أمن الحدود الداخلية من قبل باكستان.

واضاف نوبخت الأربعاء في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء: إن ظريف سيوضح للمسؤولين الباكستانيين ان ايران حكومة وشعبا تتوقع من الجارة باكستان حماية حدودها ومنع تسلل الارهابيين الى داخل الأراضي الايرانية.