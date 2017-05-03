*في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" .. تغييب 28 إعلامياً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال! *ردود فعل غاضبة في كيان العدو على قرار ’اليونسكو’ اعتبار القدس مدينة محتلة

أصيب 4 شبان فلسطينيون، الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحام منطقة المروج شمال قلقيلية، لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" أفاد مدير مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية منذر نزال، "أن الطواقم الطبية تعاملت مع 4 حالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا"، دون أن يبلغ عن إصابات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الاربعاء، 12 مواطنا فلسطينيا بعد دهم منازلهم في القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في مدينة القدس.

وذكرت مصادر مقدسية أن الاعتقالات شملت ستة مواطنين من حي جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة، كما اعتقلت ستة اخرين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق منفصل توغلت عدة آليات عسكرية صهيونية صباح الاربعاء، لمسافة محدودة عند أطراف بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، توغلت أربع جرافات عسكرية لعشرات الأمتار بحماية طائرات الاستطلاع، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بمحاذاة السياج الأمني.

كما أطلقت زوارق الاحتلال النار صباح الاربعاء صوب مراكب الصيادين بمحاذاة شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

هذا وحذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، العدو الإسرائيلي من تجاهل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من نصف شهر.

وأمهلت كتائب القسام العدو الإسرائيلي 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى "وإلا فإنه سيدفع الثمن غاليا"، حسب البيان.

وكان بيان كتائب القسام قد دعا الشعب الفلسطيني إلى الاستنفار الأربعاء في الضفة الغربية لنصرة الأسرى.

وفي سياق آخر أثار قرار "اليونسكو" اليوم الاول والذي وصف "اسرائيل" بالمحتلة، ردود فعل غاضبة في كيان العدو، وعلى رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال "إنّ القدس هي عاصمة الشعب اليهودي، رغم محاولة "اليونسكو" الثلاثاء إنكار هذه الحقيقة البسيطة"، وفق زعمه.

وخلال خطابه في ما يسمى مسابقة "التوراة" في القدس المحتلة، أضاف نتنياهو "نحن لا نعترف باليونسكو ونؤمن بحقيقتنا فقط، وهي الحقيقة". حسب تعبيره.

ولفتت وسائل إعلام صهيونية الى أنّ رئيس حكومة العدو، عاد وعقّب في وقت لاحق على التصويت في "اليونسكو"، وخلال مراسم استقبال أعضاء السلك الدبلوماسي في منزل رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، قائلاً "إنه وموظفي وزارة الخارجية أجروا محادثات مع قادة في العالم حول التصويت، والنتيجة بيّنت تقلّص عدد الدول التي تدعم هذا الاقتراح "السخيف" في اليونسكو"، وفق تعبيره، مضيفاً "قبل سنة كانوا 32 دولة، وقبل نصف سنة انخفض عددهم الى 26 دولة، والآن 22. أنا أريد مواصلة بذل الجهود المنهجية والمتواصلة كي نزيل ذلك تماماً، لأنّه يجب أن لا يجري مثل هذا التصويت في الأمم المتحدة"، حسب قوله، مدعياً أنّ "عدد الدول التي تدعم الكيان اليوم أكبر من عدد الدول التي تعارضه".

بدورها، أشارت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" إلى" تصاعد وتيرة الانتهاكات الصهيونية"، موضحة أنه" وخلال الربع الأول من العام الجاري تم رصد (66) حالة اعتداء من جانب الاحتلال، تراوحت بين الإصابة بالرصاص، والاختناق جراء استنشاق الغاز، والضرب، والمنع من التغطية، ومواصلة تقييد حرية الحركة والتنقل، فضلاً عن منع الإعلاميين من الوصول للقدس المحتلة، وحرمان آخرين من السفر للخارج".

وقد طالبت النقابة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، كما طالبت المؤسسات الحقوقية بضرورة إسناد جهودها، والضغط على سلطات الاحتلال لكف أيديها عن الصحفيين، وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية "إننا في هذا اليوم ينبغي أن ندق جدران الضمائر الأممية، للضغط على "إسرائيل" لإطلاق أسرى الحرية، وخاصة الصحفيون الذين يعاني بعضهم من المرض، والبعض الآخر يقبع في الاعتقال الإداري الظالم".

من جانبه، أكّد "التجمع الإعلامي الفلسطيني" ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل ملاحقة قادة الاحتلال، وتقديمهم لمحاكم الجنايات الدولية، لدورهم في الجرائم البشعة التي يتعرض لها الصحفيون، والتي تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، ولكل القيم الانسانية.