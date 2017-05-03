دعا ائتلاف شباب ثورة 14 شباط/فبراير إلى مشاركة جماهيرية في هبة شعبية كبرى في كافة مناطق البحرين بدءا من الخميس تزامنًا مع موعد النطق بالحكم في محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وجدد الائتلاف تجديد "العهد والوفاء والفداء" بالدفاع حتى الموت عن مقام آية الله قاسم انطلاقاً من التكليف الشرعي، وانتصارًا للدين والعقيدة.

وشدد الائتلاف في بيان له على أهمية الجهوزية لكسر الحصار الجائر عن منطقة الدراز، والتجمع الكبير في ساحة الفداء، مؤكدًا أن نتائج هذه المحاكمة ستشكل مسارًا مفصليًّا مهمًّا في تاريخ الثورة، ومنعطفًا مهمًا وخطرًا سيلقي بظلاله على البحرين والإقليم.

كما حذَّر البيان النظام من نتائج أية محاولة آثمة للمساس بآية الله قاسم، موجهين خطابهم لملك البحرين حمد عيسى آل خليفة ولحلفائه في السعودية وبريطانيا وأميركا.

وجاء في نص البيان "تفصلنا وإياكم أيامٌ معدودة عن منعطفٍ مهمٍّ وخطر سيُلقي بظلاله على البحرين والإقليم، وهي المحاكمة الصوريّة الجائرة ضدّ سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في السابع من أيّار/ مايو 2017، والتي تجاوز فيها النظام كلّ الخطوط الحمر، وتمادى ببغيه وغيّه في استهداف شعبنا البحراني الأصيل، وأعمى بصره وبصيرته عن هدير الطوفان الشعبيّ المضحي بأرواحه دفاعًا عن مقام سماحة الفقيه".

وختم البيان "نقول للديكتاتور حمد إنّ حُماته الجبناء من نظام بني سعود المجرم لن يزيدوه إلا خبالًا، كما لن يُجديه الاحتماء بأسياده المنافقين الأميركيّين والبريطانيّين الذين هم بالدرجة الأولى شركاء أساسيّين في جرائمه ضدّ شعبنا الصامد والشجاع، فالعين بالعين والسنّ بالسنّ والجروح قصاص، وما النصرُ إلا من عند الله العزيز الجبّار".

من جهة اخرى أكدت جمعية الوفاق البحرينية ان الإدانات الدولية في جنيف أرجعت حكومة البحرين لنقطة الصفر وعكست حجم الأزمة السياسية بالبلاد، ولفتت الى أن ارتفاع منسوب الإدانة والتوصيات زاد من حجم الاستحقاقات على السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة.

وفي سلسلة من التغريدات على "توتير" اعتبرت الجمعية ان الردود الرسمية في التنكر لهذه الانتهاكات يعكس مستوى الاستخفاف الرسمي بالقضايا الحقوقية، لافتةً الى ان هناك ضرورة للانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الخروج بتدابير الزامية.

واوضحت الوفاق البحرينية ان انفلات الانتهاكات بأشكال متعددة تسبب بتعقيد مشهد الأزمة السياسية في البحرين.

وختمت الجمعية تغريداتها بالقول إن حل الأزمة الحقوقية هو عبر الحل الجذري للأزمة السياسية وذلك في التأسيس لعملية سياسية شاملة تعكس الإرادة الشعبية.