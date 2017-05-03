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رقم الخبر: 192739 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 19:45 الاقسام: دوليات  
نائب إسباني يتساءل عن مواجهة الزومبي

نائب إسباني يتساءل عن مواجهة الزومبي

أثار أمر غزو الموتى "الزومبي" واقتراب نهاية العالم جدلا واسعا في إسبانيا بعد أن قام السيناتور كارليس موليت بمواجهة الحكومة في البرلمان بعدم وجود أي بروتوكولات معتمدة لمواجهة احتمال ظهور الزومبي واقتراب نهاية العالم.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن الحكومة الإسبانية أكدت أنها لم تخطط للتعامل مع الزومبي لاعتبار المسؤولين أنه من غير المنطقي أن يحدث مثل هذا الشيء. وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور موليت تعرض للكثير من السخرية والانتقادات وذلك لأنه من غير المنطقي وجود الزومبي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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