يتواجه مرشحا الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون من تيار الوسط ومارين لوبان من اليمين المتطرف يوم الأربعاء في مناظرة تلفزيونية من المؤكد أن يتطاير فيها شرر هنا أو هناك أثناء دفاع كل منهما عن موقفه في مواجهة أخيرة قبل الجولة الانتخابية الثانية المقررة يوم الأحد القادم.

ولا تزال استطلاعات الرأي تظهر أن ماكرون (39 عاما) يحتفظ بالصدارة بقوة متقدما بعشرين نقطة على لوبان مرشحة الجبهة الوطنية قبل أربعة أيام فقط من الجولة النهائية التي تعتبر على نطاق واسع أهم انتخابات تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويختار الناخبون بين ماكرون، المصرفي السابق ذي التوجه الأوروبي القوي الذي يريد الحد من اللوائح الاقتصادية مع حماية العمال، ولوبان المتشككة في مزايا الاتحاد مع أوروبا وتريد التخلي عن اليورو وفرض قيود صارمة على الهجرة الوافدة.

كانت الجولة الأولى في 23 أبريل نيسان قد انتهت بتقدم ماكرون بثلاث نقاط فقط على لوبان لكن يتوقع كثيرون الآن أن يحصد ماكرون العديد من أصوات الاشتراكيين ومؤيدي يمين الوسط الذين خرج مرشحوهم من السباق.

ورغم أنه يتعين على لوبان أن تتسلق جبلا حتى تلحق بماكرون، تمتلئ حملة 2017 بمفاجآت كثيرة، وأصبح تبادل المواقع بين الاثنين أوضح بكثير وأثبتت لوبان (48 عاما) أنها قادرة على اللحاق بماكرون من خلال مناوراتها الحاذقة على ساحة العلاقات العامة.

وحذر ماكرون من أنه لن يتوانى عن توجيه النقد الحاد في مواجهته ليل الأربعاء مع منافسته التي يقول إن سياساتها تنذر بالخطر.

وقال لتلفزيون (بي.أف.أم): لن ألجأ إلى الذم ولن أستعين بعبارات مبتذلة أو مهينة، بل سأدخل في اشتباك لإظهار أن أفكارها تمثل حلولا زائفة.

أما لوبان التي تصور ماكرون على أنه مرشح ذو موارد مالية عالية متنكر في صورة ليبرالي فقالت: سأدافع عن أفكاري وهو سيدافع عن الموقف الذي يتبناه.

*لوبان: أنا في وضع أفضل لمواجهة عالم ترامب وبوتين الجديد

من جانبها قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية إنها في وضع أفضل من منافسها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون للدفاع عن مصالح فرنسا في عالم وصفته بعالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديد.

وتأمل لوبان التي تنتقد العولمة بلا قيود الاستفادة من النزعة القومية المناهضة للمؤسسات السياسية القائمة التي دفعت بترامب إلى البيت الأبيض ودفعت الناخبين البريطانيين للموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح أول امرأة على رأس فرنسا.

وتصف لوبان ماكرون المصرفي الاستثماري السابق المؤيد للاتحاد الاوروبي بأنه صنيعة البنوك والنخبة.

وقالت في مقابلة: أعتقد أنني في أفضل وضع لمخاطبة هذا العالم الجديد الناشئ، مخاطبة روسيا بوتين وأمريكا ترامب ومخاطبة بريطانيا (رئيسة الوزراء تيريزا) ماي... وهند (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي.

وأضافت أن ذك يرجع إلى أن "هذه الدول كلها بدأت تدير ظهورها لفكر التجارة الحرة والمنافسة وإضعاف الحماية الاجتماعية".