لم تفلح محاولات قوات العدوان السعودي ومرتزقتها المتكررة في إختراق جبهة ميدي الحدودية بمحافظة حجة، وتكبد المهاجمون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد نتيجة لضرواة التصدي الذي يبديه الجيش اليمني واللجان الشعبية في الدفاع عن هذه المنطقة، ولدى قيام مليشيات العدوان الاربعاء، بهجوم كبير على ميدي وبدعم من الطائرات السعودية، تصدّى لها الجيش اليمني واللجان بشراسة، ما أدى الى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجنود السعوديين والسودانيين.

بموازاة ذلك، لم تستكن القوة المدفعية والصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية منذ ساعات صباح الاربعاء وطوال ليل الثلاثاء، وإستهدفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي داخل أراضيه في قطاعي نجران وجيزان، حيث تم قصف مواقع السيابة والمستحدث وسلا ورقابة السديس والمخروق والعش وصلة والشبكة قبالة منفذ الخضراء بالقذائف المدفعية، بالإضافة الى إستهداف سكن الضباط بمركز رجلا وقيادة آل حماد بصواريخ الكاتيوشا، وتم تحقيق إصابات دقيقة في جميع المواقع والمراكز، وأكدت مصادر ميدانية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى السعوديين.

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، تجمعات الجنود السعوديين في موقعي الكرس والسودانة العسكريين بقطاع جيزان، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان لنقل المصابين.

وبالإنتقال الى محافظة مأرب، لقي 3 من عناصر مرتزقة العدوان السعودي ليل الثلاثاء مصرعهم، في مناطق متفرقة بمديرية صرواح، وفي السياق إستهدف الجيش اليمني تجمعات العدوان في معسكر كوفل بقذائف "بي-10"، وحقق إصابات مباشرة.

الى ذلك، دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان شرق وادي ربيعة في صرواح بمأرب وفي مديرية نهم. وبالتوازي تم إستهداف تجمعات المرتزقة في أطراف وادي ملح بنهم شرق صنعاء بصاروخً من نوع "زلزال2"، وشُوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

وفي صنعاء، أفاد مصدر عسكري عن استهداف تحصينات المرتزقة في منطقة عيدة الشرقة وجبل الأذان بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

كذلك قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة حريب نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لآليات وخيام مرتزقة العدوان في جبل صلب بحريب نهم.

وفي محافظة الجوف، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية المتون.

وكان قد قتل، الثلاثاء، 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة وقز بمديرية المصلوب، كما دمرت وحدة الهندسة آلية مدرعة تابعة للعدوان بعبوة ناسفة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف في الجوف.

وفي غضون ذلك أصيب 3 مواطنين بجروح، الأربعاء، في 5 غارات إحداها من طائرة بدون طيار استهدفت منطقة آل صبحان في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وكان قد استشهد مواطنين اثنين وأصيب ثالث بجروح، الثلاثاء، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مزرعة أحد المواطنين في منطقة محديدة بمديرية باقم الحدودية.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، حيث استشهد وجرح أكثر من 33 مدني بحسب إحصائيات مستقلة منذ بداية العدوان السعودي.