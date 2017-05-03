أعلن تنظيم داعش الإرهابي يوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم على حاملات جند مدرعة يستخدمها حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى.

وقال في بيان على وكالة أعماق للأنباء التابعة له "إن استشهاديا من الدولة الإسلامية فجر سيارته المفخخة اليوم الأربعاء ضد رتل للقوات الأمريكية قرب السفارة الأمريكية" في كابول.

وأضاف البيان: 8 جنود أمريكيين على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة التفجير فيما أصيب آخرون.

وقال مسؤولو قطاع الصحة العامة في كابول: إن القتلى الثمانية مدنيون وإن 28 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من المدينة. وبين المصابين ثلاثة جنود أمريكيين.

من جهته علّق الرئيس الأفغاني "محمد أشرف عبدالغني"، على الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي في العاصمة كابول في وقت سابق يوم الأربعاء قائلا: إن هذه الجماعات الإرهابية تحاول التغطية على فشلها بتنفيذ هذه الهجمات التي تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

ونسبت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى عبد الغني قوله: إن هذه الجماعات تكبدت خسائر غير مسبوقة جرّاء عمليات قوات الأمن الأفغانية.