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رقم الخبر: 192734 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: دوليات  
الإستخبارات الأمريكية تنصتت على 150 مليون مكالمة خلال 2016

الإستخبارات الأمريكية تنصتت على 150 مليون مكالمة خلال 2016

تنصتت وكالة الأمن القومي الأمريكية على أكثر من 150 مليون مكالمة هاتفية داخل الولايات المتحدة عام 2016، على الرغم من القيود التي وضعها الكونغرس على هذا النوع من النشاطات.

وذكر تقرير صادر عن مكتب مدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه في عام 2016 تم جمع معلومات عن 151 مليون مكالمة هاتفية بتصريح من المحكمة السرية الخاصة لشؤون مراقبة الأجانب "FISA".

 ومع ذلك، لم تصادف وكالة الأمن القومي الأمريكية في مجال رصدها طيلة تلك الفترة إلا 42 مشتبه بهم في الإرهاب، من بينهم مواطن أمريكي واحد فقط، كُشف نتيجة مراقبة لا علاقة لها بأهداف استخباراتية، بحسب التقرير الذي لم يحدد عدد المواطنين الأمريكيين الذين وقعوا في "شباك" التنصت بالعلاقة مع نشاط استخباراتي فعلي.

وجمعت وكالة الأمن القومي الأمريكية على نطاق واسع معلومات وصفية عن توقيت وعناوين ومدة المكالمات الهاتفية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكشف عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن عام 2013 النقاب عن وجود برنامج واسع النطاق للتنصت، ما دفع الكونغرس إلى تبني قانون،  يقيد قدرة وكالة الأمن القومي في حفظ أو القيام بعمليات بحث في قواعد البيانات الوصفية المرتبطة بالمواطنين الأمريكيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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