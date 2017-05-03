نشرت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية مقطع فيديو يظهر طفلاً صغيراً (انحشر) في (غسالة الملابس)، بعدما قفز بداخلها أثناء غسل بعض الملابس بأحد المنازل في شرق الصين.

وبعدما علق الطفل صاحب الـ 10 أعوام فقط، واشتبكت الملابس بجسده لدرجة أنها التفت حوله مثل الحبال، الأمر الذي جعل والديه يستدعيان رجال الإطفاء والحماية المدنية لإنقاذ طفلهما دون التعرض للإيذاء.

وبالرغم من شعور الوالدين بالغضب جراء تصرف ابنهما الأهوج، إلا أن والديه وبطبيعة الحال حاولا إنقاذه من هذا المأزق.

وظهر الطفل في مقطع الفيديو يصرخ من شدة الألم بينما يقوم رجال الإطفاء بإخراجه من الغسالة عن طريق تفكيكها، ليلجأ الرجال في النهاية إلى تحطيم الغسالة بأدوات معدنية ثقيلة، ولم يصب الطفل سوى بكدمات وجروح بسيطة في قدميه.