اقتربت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 17ر07 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 36ر1254 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع المعدن النفيس إلى 37ر1251 دولار للأوقية يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل/ نيسان. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 40ر1255 دولار للأوقية.

وجرى تداول الدولار دون أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الين الياباني في حين ارتفع مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة إلى 058ر99. ويخفض ارتفاع سعر الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب ويجعل المعدن المقوم بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 82ر16 دولار للأوقية بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 5ر0 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 95ر917 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 72ر818 دولار للأوقية.

هذا وتعافت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عام 2017 بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاضاً أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مما أنعش المعنويات المتفائلة بتراجع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10ر10 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتاً إلى 81ر50 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً إلى 94ر47 دولار للبرميل بعد أن كان قد انخفض 4ر2 بالمئة يوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن تراجع مستوى التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 2ر4 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي بنحو مثلي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.