قال المدير العام لمكتب الشؤون الدولية لسكك حديد الجمهورية الاسلامية الايرانية: انه تم إعداد وثيقة الوضعية الحالية للسكك الحديد لبلدان الشرق الأوسط .

وقال عباس نظري، أمام الملتقى التاسع عشر للإتحاد الإقليمي للسكك الحديد للشرق الأوسط والمنعقد في طهران: ان المكتب الإقليمي لاتحاد سكك حديد منطقة الشرق الأوسط في طهران ينوي تقديم وثيقة آليات وصل السكك الحديد لاسيما بأوروبا في الاجتماع المقبل لهذا الاتحاد. وأضاف: ان خبراء السكك الحديد شرحوا في ندوة ضمن هذا الاجتماع أحدث مستجدات مشروع الخط الحديدي للاتحاد الاقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط وكيفية جعله مطابقاً للمواصفات القياسية الدولية. وتابع: ان اجتماعات الجميعة الاقليمية للدول الأعضاء تعقد كل سنتين مرة لايجاد التنسيق اللازم بين بلدان المنطقة.

ودعا نظري جميع أعضاء الاتحاد الاقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط للمشاركة في المعرض الدولي الخامس للنقل السككي في طهران، وقال: ان المعرض الدولي الخامس للنقل السككي والصناعات والتجهيزات والخدمات ذات الصلة يقام في الفترة من 15 إلى 18 الجاري في طهران.