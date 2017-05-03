وتطلع الوزير نعمت زادة، في تصريح له يوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين مصنع شركة (دنيلي) الإيطالية للصلب بمدينة اشتهارد في محافظة ألبرز (وسط البلاد)، تطلع الى توفر الظروف الدولية بما يتيح الفرص لتطوير التعاون الاستثماري بين ايران والشركات الأجنبية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق وزير الصناعة الى التعاون بين طهران وباريس في مجال صناعة السيارات، قائلاً: ان هذا التعاون سيمهد الأرضية لتطوير مجالات التعاون بين البلدين. ولفت نعمت زادة الى أن السعة الإنتاجية للصلب في ايران تبلغ حالياً 31 مليون طن، متطلعاً الى بلوغ مستوى الـ50 مليون طن في غضون 8 أشهر قادمة من خلال البرامج التي وضعتها وزارة الصناعة الايرانية في هذا الإطار.