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رقم الخبر: 192730 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: اقتصاد  
5ر5 مليار دولار.. حجم الإستثمارات الصناعية في إيران عقب الإتفاق النووي
وزير الصناعة، خلال تدشين مصنع (دنيلي) للصلب بمحافظة ألبرز:

5ر5 مليار دولار.. حجم الإستثمارات الصناعية في إيران عقب الإتفاق النووي

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة: ان مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي في ايران شهدت إستثمارات أجنبية بنسبة تفوق الـ5ر5 مليار دولار في مجالات الصناعة والمناجم.

وتطلع الوزير نعمت زادة، في تصريح له يوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين مصنع شركة (دنيلي) الإيطالية للصلب بمدينة اشتهارد في محافظة ألبرز (وسط البلاد)، تطلع الى توفر الظروف الدولية بما يتيح الفرص لتطوير التعاون الاستثماري بين ايران والشركات الأجنبية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق وزير الصناعة الى التعاون بين طهران وباريس في مجال صناعة السيارات، قائلاً: ان هذا التعاون سيمهد الأرضية لتطوير مجالات التعاون بين البلدين. ولفت نعمت زادة الى أن السعة الإنتاجية للصلب في ايران تبلغ حالياً 31 مليون طن، متطلعاً الى بلوغ مستوى الـ50 مليون طن في غضون 8 أشهر قادمة من خلال البرامج التي وضعتها وزارة الصناعة الايرانية في هذا الإطار.

 
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