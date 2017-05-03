افتتح في جزيرة كيش (جنوب ايران)، الثلاثاء، المعرض الدولي الـ13 للبناء والإعمار بمشاركة 130 شركة محلية وأجنبية.

وحضر حفل افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته 4 أيام عدد من النواب بمجلس الشورى الاسلامي ومسؤولون اقتصاديون وحشد من مدراء الشركات المحلية والأجنبية. وتشارك في المعرض 30 شركة ووكالة ممثلة لشركات أجنبية وأكثر من 90 شركة محلية.

والشركات الأجنبية المشاركة هي من ايطاليا وألمانيا والصين وتركيا والإمارات وكوريا الجنوبية وهولندا وفنلندا والبرازيل وسويسرا وأميركا وإسبانيا وبريطانيا والسعودية وفرنسا.

وتعرض في هذا المعرض مختلف أنواع المنتوجات والمعدات والأجهزة المتعلقة بالمباني مثل المنتوجات الأساسية للإنشاءات ومنظومات الهياكل والهندسة المعمارية والديكور الداخلي والأجواء المفتوحة والأمور الميكانيكية للإنشاءات والمعدات والأنظمة المتعلقة بالكهرباء والالكترونيات والأمن للمنشآت وأدوات ومكائن البناء والخدمات الهندسية والمهنية والمصاعد الكهربائية وسوق الرساميل وغير ذلك.